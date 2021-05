Eliziane Gama aponta mentiras de Pazuello na CPI: "brinca com a cara" da comissão

Pazuello havia afirmado que não tinha informações acerca do avião cargueiro dos Estados Unidos oferecido para transportar oxigênio durante a crise em Manaus (AM), em janeiro. A senadora mostrou a documentação do próprio Ministério da Saúde desmentindo o ex-ministro edit

247 - A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) criticou duramente o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello na sessão da CPI da Covid no Senado nesta quarta-feira (19). Ela apontou mentiras do general e foi enfática: o general "brinca com a cara" da comissão.

"Com todo respeito ao senhor, a sensação que tenho é que o senhor está meio que brincando com a cara da gente na CPI. O senhor já mentiu demais nessa comissão, mas muito mesmo. Eu não tenho nem tempo para elencar aqui todas as mentiras que vossa excelência cita a essa comissão", disse a senadora.

Anteriormente, Pazuello havia afirmado que não tinha informações acerca do avião cargueiro dos Estados Unidos oferecido para transportar oxigênio durante a crise ocorrida em Manaus (AM), em janeiro. A senadora mostrou a documentação do próprio Ministério da Saúde desmentindo o ex-ministro.

Machismo

Logo após a declaração da senadora, o presidente da CPI, Omar Aziz (PSD-AM), interrompeu Eliziane e pediu "calma" à senadora. Internautas criticaram o senador e classificaram o ato como machista.

Eliziane não usou nem 5% da agressividade que Renan, Humberto e outros usaram, mas ela foi chamada a atenção. Isso é machismo seu Omar Aziz!! May 19, 2021

Omar Aziz "pedindo calma" à senadora Eliziane Gama porque ela disse na cara de Pazuello que ele já tinha mentido diversas vezes na CPI.



Ela teve que explicar que estava sendo "enfática".



Muito senador se exaltou bem mais. APENAS PAREM DE PEDIR PARA MULHERES FICAREM CALMAS. — Gabriela Varella (@gabvarella) May 19, 2021

