Empresário ligado a Ricardo Barros fez delação para pagar R$ 3 milhões para se livrar de condenação

Marcos Tolentino, ligado ao líder do governo, Ricardo Barros, firmou acordo após ser alvo de operação em MT. Ele está no alvo da CPI da Covid e será ouvido nesta quarta-feira por suspeita de ser sócio oculto de garantidora da Covaxin

247 - O empresário Marcos Tolentino da Silva, que será ouvido na CPI da Covid nesta quarta-feira (1), tem um acordo de delação firmado no âmbito da Operação Ararath, em Mato Grosso, no qual se comprometeu a pagar R$ 3 milhões aos cofres públicos para obter perdão judicial. Tolentino é ligado ao líder do governo na Câmara, Ricardo Barros.

Tolentino, que é dono do canal de TV Rede Brasil, se tornou réu em 2016 acusado de lavagem de dinheiro em um processo que aborda a compra de vagas no Tribunal de Contas do Estado.

Em 2018, fechou um acordo homologado pela Justiça no qual o Ministério Público Federal estipulou que ele não poderia sair do país sem autorização judicial. Em 2014, um de seus endereços havia sido alvo de buscas da Polícia Federal na Ararath —ele não foi preso. A informação é da Folha de S.Paulo.

Tolentino será ouvido na CPI devido à suspeita de que seja um sócio oculto da FIB Bank Garantias, empresa usada pela Precisa Medicamentos para oferecer uma carta de fiança ao Ministério da Saúde em negociação para a compra da vacina indiana Covaxin.

