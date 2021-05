Estudo que baseou o TrateCov tem falhas de metodologia

BBC - O estudo que serviu como base para o TrateCov, aplicativo desenvolvido pelo Ministério de Saúde, tem falhas de metodologia, segundo especialistas que o analisaram a pedido da BBC News Brasil. Um dos problemas é que, para recrutar participantes, os organizadores do estudo ofereceram em troca medicamentos do chamado "tratamento precoce".

O TrateCov, plataforma que na teoria serviria para diagnosticar covid-19, foi baseado em um estudo publicado no dia 7 de janeiro de 2021, chamado "The AndroCoV Clinical Scoring for COVID-19 Diagnosis" (O Escore Clínico AndroCov para Diagnóstico da Covid-19), de autoria de médicos conhecidos por defenderem o "tratamento precoce".

À BBC News Brasil, o coordenador da Conep (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa), Jorge Venâncio, disse que vai solicitar uma justificativa aos autores para que eles expliquem as irregularidades presentes no estudo.

Leia mais na BBC News Brasil.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.