'Eu era só um vendedor', diz representante da Davati à CPI

"Eu era só um vendedor. Supervisão ficava a cargo do diretor da empresa Herman Cardenas. Ele inclusive participava de reuniões (online) com todos os interessados", disse Cristiano Carvalho, que se apresenta como procurador no Brasil da Davati Medical Supply edit

247 - Cristiano Carvalho, que se apresenta como procurador no Brasil da Davati Medical Supply, negou em seu depoimento à CPI da Covid ser o CEO da empresa no Brasil. "Eu era só um vendedor”, afirmou Carvalho nesta quinta-feira (15). Em mensagens encontradas no celular de Luiz Paulo Dominguetti, porém, ele se apresentava como representante da Davati.



“Nem existe essa posição do CEO no Brasil. A empresa não tem nenhuma operação no Brasil. Eu seria apenas um mensageiro e repassava às pessoas nos Estados Unidos. Nunca enviei uma proposta de compra e venda. Tudo era feito pelo Herman Cárdenas”, disse Carvalho. “Eu era só um vendedor. Supervisão ficava a cargo do diretor da empresa herman Cardenas. Ele inclusive participava de reuniões (online) com todos os interessados", ressaltou.

Herman Cárdenas é o presidente da Davati Medical Supply, empresa sediada no Texas (EUA).

