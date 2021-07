Ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunização revela que Elcio Franco tentou impedir vacinação de presidiários

A ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde Francieli Fantinato, em depoimento concedido à CPI da Covid-19, revelou que o coronel Elcio Franco, ex-número 2 da Saúde na gestão Pazuello, pediu para que ela retirasse presidiários do grupo prioritário de vacinação edit

247 - A ex-coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde Francieli Fantinato, em depoimento concedido à CPI da Covid-19 nesta quinta-feira (8), revelou que o coronel Élcio Franco, ex-número 2 da Saúde na gestão de Eduardo Pazuello, pediu para que ela retirasse presidiários do grupo prioritário de vacinação.

“Quem pediu para retirar do grupo prioritário as pessoas privadas de liberdade foi o coronel Élcio”, revelou Fantinato.

Fantinato disse que recusou a cumprir a ordem do coronel.

O relator da comissão, senador Randolfe Rodrigues (Rede- AP), reforçou que o coronel Elcio será reconvocado à CPI para prestar esclarecimentos, incluindo a respeito das denúncias de que ele também negociou vacinas.

Já a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) destacou que “presos recebem visitas e podem contaminar seus familiares com a Covid-19”.

Saída do Ministério da Saúde

Fantinato relatou que deixou o “cargo por questões pessoais”. “Eu estou no cargo desde outubro de 2019 no PNI. Venho trabalhando incansavelmente e pelos últimos acontecimentos da politização do assunto, em relação ao processo de vacinação, eu decidi seguir os meus planos pessoais”, disse.

Fantinato pediu demissão do cargo no último 30 de junho e foi formalmente exonerada nesta quarta-feira. A ex-servidora está entre os nomes investigados pela comissão e é alvo de quebra de sigilos telefônico e telemático.

