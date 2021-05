Fabio Wajngarten mentiu à CPI sobre Carlos Bolsonaro (vídeo)

Uma das mentiras mais graves de Fabio Wajngarten à CPI da Covid caiu por terra um dia depois de seu depoimento: o gerente-geral da Pfizer na América Latina revelou que, ao contrário do afirmado pelo ex-chefe da Secom, Carlos Bolsonaro esteve em pelo menos uma reunião no Planalto sobre a compra das vacinas da empresa edit

247 - A revelação na CPI da Covid nesta quinta-feira (13) de que Carlos Bolsonaro participou de reunião no Palácio do Planalto de pelo menos uma das reuniões de negociação da compra de vacinas da empresa deixou a nu uma das mentiras mais graves de Fabio Wajngarten à comissão na véspera -ele negou que o vereador filho de Jair Bolsonaro tivesse participado de qualquer reunião sobre o tema. A informação foi prestada pelo gerente-geral da Pfizer na América Latina, Carlos Murillo.

Pior ainda, a reunião aconteceu na sala do próprio Fabio Wajngarten, no Palácio do Planato, segundo Murillo. Disse ele, lendo uma ata da Pfizer sobre o encontro: “Após aproximadamente uma hora de reunião, Fabio recebe uma ligação e sai da sala de reunião. Volta à sala de reunião. Minutos depois entram na sala de reunião Filipe Garcia Martins, da assessoria internacional da Presidência da República e Carlos Bolsonaro. Fabio explicou a Filipe Garcia Martins e a Carlos Bolsonaro os esclarecimentos prestados pela Pfizer até então na reunião”.

Na sessão desta quarta-feira, Wajngarten mentiu ao menos três vezes - sobre campanhas publicitárias contra a Covid, sobre seu afastamento do governo em março e sobre suas declarações à Veja - e chegou a ser alvo de pedido de prisão por não falar a verdade aos senadores.

O CEO DA PFIZER CONFIRMOU QUE FILIPE MARTINS E CARLOS BOLSONARO 🎈 PARTICIPARAM DE REUNIÃO SOBRE VACINAS pic.twitter.com/p3exs2rs5c — JaIrme's Vaccine Race 💉 (@jairmearrependi) May 13, 2021

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) reagiu à revelação e afirmou: “O Sr. Carlos Murillo da Pfizer acaba de nos informar que Carlos Bolsonaro participou de reunião de negociação de vacina.

Por que um vereador participou dessa reunião?

Além disso, revela mais uma mentira de Fabio Wajngarten na CPI!”

O jornalista Ricardo Noblat constatou a mentira:

Ontem, Fábio Wajngarten disse que não lembrava os participantes da reunião com a Pfizer. Carlos Bolsonaro era um deles. — Blog do Noblat (@BlogdoNoblat) May 13, 2021

A revelação da participação de Carlos Bolsonaro levou a reações de parlamentares e ativistas nas redes sociais:

CEO da Pfizer revela que filho do presidente, Carlos Bolsonaro, vulgo Carluxo, e Felipe Garcia Martins, assessor internacional participaram da reunião para discutir compra de vacina. Olha o nível do assessoramento paralelo a Bolsonaro. Não tinha como ser pior! #CPIdaCovid — Gleisi Hoffmann (@gleisi) May 13, 2021





Carlos Bolsonaro é médico, enfermeiro ou pesquisador? É autoridade em saúde? É deputado, senador ou ministro? Entende minimamente o que é uma vacina? Então o que ele estava fazendo reunindo com a Pfizer sobre a compra da vacina? Foi verificar se haviam chips comunistas nas doses? — Sâmia Bomfim (@samiabomfim) May 13, 2021

Conclusão dos depoimentos: Carlos Bolsonaro tem que ser convocado pela CPI para explicar sua participação na negociação da Pfizer. — Paulo Teixeira (@pauloteixeira13) May 13, 2021

O que um vereador do Rio de Janeiro estava fazendo na reunião da Pfizer em Brasília? Carlos Bolsonaro precisa ser chamado para a CPI da Covid! — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) May 13, 2021

Carlos Bolsonaro e Felipe Martins entraram na Reunião entre os representantes da Pfizer com Wajngarten. Governo paralelo com uma única missão: boicotar a vacina. O que esses sujeitos estavam fazendo nessa reunião? Com qual autoridade? Não tinha como dar certo. — Ivan Valente (@IvanValente) May 13, 2021

ABSURDO! Carlos Bolsonaro, Filipe Martins e Fábio Wajngarten estavam presentes na reunião com a Pfizer. Um vereador do Rio, um supremacista e um mentiroso. Quem autorizou que falassem pelo povo brasileiro na negociação de vacinas? Devem ser todos responsabilizados! — Monica Benicio (@monica_benicio) May 13, 2021

