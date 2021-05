Facebook envia à CPI vídeo que havia sido apagado em que Guedes diz que o "chinês inventou o vírus"

Declarações de membros do governo Jair Bolsonaro de ataques à China podem estar contribuindo para o atraso no envio de insumos para a produção de vacinas edit

Revista Fórum - O Facebook encaminhou nesta segunda-feira (10) à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que apura as ações e omissões do governo Bolsonaro na pandemia do coronavírus, a CPI do Genocídio, o vídeo de uma reunião em que o ministro da Economia, Paulo Guedes, aparece falando de forma pejorativa da China e sugerindo que o país asiático “inventou” o coronavírus.

O vídeo em questão foi gravado no dia 27 de abril durante reunião do Conselho de Saúde Suplementar. Em dado momento, Guedes dispara: “O chinês inventou o vírus, e a vacina dele é menos efetiva do que a americana. O americano tem 100 anos de investimento em pesquisa. Então, os caras falam: ‘Qual é o vírus? É esse? Tá bom, decodifica’. Tá aqui a vacina da Pfizer. É melhor do que as outras”.

Depois da péssima repercussão de sua fala, Guedes voltou atrás e disse que “usou uma imagem infeliz” e o Ministério da Saúde, que havia veiculado o vídeo em sua página do Facebook, apagou a publicação.

