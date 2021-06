FBC pede que Queiroga não seja investigado. “Tem só 90 dias à frente da pasta”, diz senador

247 - Durante a votação de requerimentos da sessão da CPI da Covid nesta terça-feira (22), o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) pediu ao relator da CPI da Covid no Senado, senador Renan Calheiros (MDB-AL) que reconsiderasse o pedido que torna o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, investigado na comissão, por ele ter “pouco mais de 90 dias à frente da pasta”.

“Se o senhor puder, reconsidere a decisão de tornar o ministro da Saúde um investigado em função da sua atividade, do seu trabalho, do esforço que toda sua equipe do ministério vem fazendo no sentido de dar as respostas que todos nós queremos: avançar na vacinação e reduzir o número de óbitos”, pediu Bezerra.

O presidente da comissão, senador Omar Aziz (PSD-AM), disse que a política sanitária do Brasil é exercida pelo ministro da Saúde e justificou a investigação. “O ministro Queiroga está sendo investigado por duas razões básicas que são de entendimento da maioria. Primeiro, ele disse aqui que não é censor, no entanto, todo médico é censor do paciente, então ele deveria fazer o mesmo. Segundo, é sobre a compra de vacinas da Pfizer, tivemos um prejuízo de mais de R$ 1 bi”, pontuou.

O senador Randolfe Rodrigues(Rede-AP), vice-presidente da CPI, ainda lembrou da Copa América, recusada por dois países e aceita para ser realizada no Brasil às pressas, mesmo com altos índices de contágio da Covid-19.

Assista ao vivi à CPI:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.