Flávio Bolsonaro, que defendeu fim da CPI por temer Covid entre os senadores, celebra aglomeração bolsonarista

247 - Em menos de uma semana, Flávio Bolsonaro fez um discurso no senado defendendo o fim da CPI, "temendo" a propagação do vírus entre os senadores, mas comemorou em suas redes as aglomerações bolsonaristas que ocorreram no último sábado (1), em defesa fim do STF e o regresso à ditadura militar.

"Pra quê o açodamento?", alegou o senador em sua fala na abertura da CPI, na terça-feira (27), pedindo para que "todos sejam vacinados" antes da realização das reuniões.

A fala de Flávio foi ignorada e a CPI seguiu com seus trabalhos. O tom de Flávio em seguir as orientações de isolamento mudou no último sábado. Ele usou suas redes sociais para enaltecer as aglomerações bolsonaristas.

A maioria dos extremistas que saíram às ruas no último sábado não usavam máscaras, mas isso não pareceu incomodar o senador, que é investigado pelo esquema de "rachadinha", enquanto deputado estadual no Rio de Janeiro.

