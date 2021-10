Flávio tenta reverter impacto da CPI e diz que familiares de vítimas são "militância contra Bolsonaro"

Apoie o 247

247 - Em mais uma tentativa descarada de difamar a CPI da Covid, o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) afirmou, em vídeo, que os depoentes desta segunda-feira (18) foram "escolhidos a dedo" para falar mal de seu pai, Jair Bolsonaro.

Nesta segunda, os senadores ouvem vítimas da pandemia da Covid-19. Elas relatam, muitas vezes aos prantos, a dor da perda de familiares e o colapso sanitário.

Para Flávio, as vítimas da pandemia que foram depor ao colegiado são da "militância" anti-Bolsonaro. “O que estamos testemunhando é algo macabro, triste e lamentável. Pessoas foram escolhidas a dedo para virem à CPI e falarem mal do presidente Bolsonaro. Pessoas com histórico de militância contra Bolsonaro vieram para a CPI hoje com o compromisso de responsabilizar Bolsonaro pelas mortes de seus familiares. É um desrespeito com as quase 600 mil vítimas”, disse o senador.

Ele ainda contestou os resultados gerados pela CPI da Covid, que contribuiu para a aceleração da vacinação no país, ao ajudar a derrubar falácias como o chamado "tratamento precoce", defendido pelos Bolsonaros.

“Como alguém pode querer responsabilizar Bolsonaro pela morte pela Covid? Não façam isso. A CPI está entrando para a história como algo que mancha a história do Senado. Grande parte da população olha para cá com nojo. Se Deus quiser essa CPI vai encerrar logo, está fazendo muito mal ao Brasil. A CPI não colaborou para colocar uma dose de vacina nos braços dos brasileiros”, disse. (Com informações do Antagonista).

