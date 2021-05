Freixo: a Capitã Cloroquina tem que responder por charlatanismo

Deputado federal destaca que a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida pelo apelido de “capitã Cloroquina" “é pediatra e estimulou o uso de cloroquina por crianças, contrariando orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria” edit

247 - O deputado federal Marcelo Freixo usou suas redes sociais nesta terça-feira (25) para dizer que a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida pelo apelido de “capitã Cloroquina” precisa responder por “charlatanismo”.

“É pediatra e estimulou o uso de cloroquina por crianças, contrariando orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria”, denunciou Freixo.

#CPIdaCovid May 25, 2021





Saiba mais

Convocada para depor nesta terça-feira (25) na CPI da Covid, a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, gravou um áudio criticando a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), ao afirmar que a instituição tem um "pênis" em sua porta e é pautada somente por questões relativas a minorias. O áudio começou a circular entre gestores da área de saúde no início de maio do ano passado e teria sido gravado em 2019, sendo um exemplo do que pensa a dirigente.

"Eles têm um pênis na porta da Fiocruz. Todos os tapetes das portas são a figura do Che Guevara, as salas são figurinhas do Lula Livre, Marielle Vive. É um órgão que tem um poder imenso, porque durante anos eles controlaram, através do movimento sanitarista, que foi todo construído pela esquerda, a saúde do País", disse.

