Gabinete do ódio age para atacar CPI da Covid e desqualificar relatório

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Apoiadores de Jair Bolsonaro planejam ataques à CPI da Covid, principalmente, ao senador Renan Calheiros (MDB-AL), relator da Comissão Parlamentar de Inquérito. O senador Flávio Bolsonaro (Patriotas-RJ) fez uma transmissão ao vivo acusando o emedebista de "vagabundo" e enumerou supostos crimes do político de Alagoas na condução dos trabalhos deu o tom da reação organizada nas redes.

De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, páginas governistas dedicadas a informações falsas e enganosas contra adversários influenciaram o debate público. Uma delas divulgou a versão de que Renan incluiu até uma ema, ave que habita os jardins do Palácio da Alvorada, entre os indiciados. "Nem a ema do Palácio da Alvorada escapou da sanha de Renan 'vagabundo' Calheiros", disse a publicação enganosa.

Apontado como líder do "gabinete do ódio" do Palácio do Planalto, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), indiciado por incitação ao crime na disseminação de notícias falsas, também atacou o senador do MDB e a "CPI do Lula" nas redes sociais. O parlamentar usou um vídeo fora de contexto no qual o governador de Alagoas, Renan Filho, filho do relator, falava em "deixar a cloroquina à disposição do uso médico". Carlos reclamou do não indiciamento do governador.

PUBLICIDADE

Monitoramento da consultoria AP Exata apontou que, no dia da apresentação formal do relatório, as referências negativas a Jair Bolsonaro chegaram a 77%, o maior patamar em 15 dias.

Os crimes imputados ao principal membro do clã presidencial foram infração de medida sanitária preventiva, epidemia com resultado morte, prevaricação, incitação ao crime, charlatanismo, emprego irregular de verbas públicas, falsificação de documento particular, crimes contra a humanidade, nas modalidades extermínio, perseguição e outros atos desumanos, e, por último, crimes de responsabilidade (violação de direito social e incompatibilidade com dignidade, honra e decoro do cargo).

PUBLICIDADE

Refrescando a memória do relator da CPI.

Segue a pequena thread:



Será que ele esqueceu de incluir no relatório o que seu filho, governador de Alagoas, falou sobre o tal remédio proibido de mencionar o nome? pic.twitter.com/iEd8BB5TLn — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) October 20, 2021

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE