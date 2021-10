Girão diz que irá produzir "relatório independente" da CPI da Covid

Apoie o 247

247 - O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) afirmou, em entrevista à CNN Brasil, que irá produzir um "relatório independente" da CPI da Covid, diferente do relatório final que será apresentado pelo colegiado no dia 19 deste mês.

Durante a entrevista, o senador criticou condução da CPI, que, segundo ele, não investigou as denúncias nos estados. “Estou trabalhando em um relatório independente, que não vai ser oposicionista e nem pró-governo. Vou colocar nesse relatório as minhas impressões com os dados que eu tive durante essa CPI da Pandemia, de eventuais erros e acertos do governo federal durante a pandemia, mas também incluirei dados sobre estados e municípios que foram vergonhosamente blindados nessa comissão”, afirmou Girão.

