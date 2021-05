Governadores discutem levar ao STF ação conjunta para suspender convocações da CPI

247 - Governadores e procuradores-gerais dos Estados estudam entrar com uma ação coletiva junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), para não prestarem depoimento à CPI da Covid. As conversas sobre o assunto começaram nesta quarta-feira, após a Comissão aprovar a convocação de nove governadores. A informação é da jornalista Bela Megale, em sua coluna no jornal O Globo.

Uma das possibilidades que estão na mesa é que esta ação seja apresentada pelo Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados. O principal argumento é que convocar chefes de executivos estaduais à CPI infringe a Constituição. A articulação foi confirmada à coluna pelo governador do Piauí, Wellington Dias, que está entre os convocados.

"Estamos estudando essa possibilidade. Os governadores não têm problemas de irem por convite à CPI. A preocupação é com o precedente de convocação sem amparo legal", disse Wellington Dias.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.