Governo Bolsonaro tem medo do que pode acontecer com depoimento de Fabio Wajngarten na CPI da Covid

No Palácio do Planalto há temor com depoimento de Fabio Wajngarten, considerado imprevisível, na CPI da Covid

247 - A fala de Fabio Wajngarten, ex-chefe da Secom da Presidência da República em depoimento nesta quarta-feira (12), na CPI da Covid é vista com apreensão no Palácio do Planalto

O governo avaliou como constrangedoras as falas do presidente da Anvisa, Antonio Barra Torres, na CPI da Covid na véspera e agora teme o que pode acontecer com o depoimento do ex-secretário de Comunicação da Presidência Fabio Wajngarten, marcado para esta quarta-feira (12).

Senadores da base governista e auxiliares presidenciais próximos do presidente Jair Bolsonaro avaliam que as respostas que Wajngarten dará na comissão serão uma surpresa e não há como prever o teor das declarações. Há o receio, porém, de que ele culpe o governo pela demora na compra e entrega de vacinas, informa reportagem da Folha de S.Paulo.

