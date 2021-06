Governo monitora depoimentos de aliados e rivais na CPI da Covid

247 - O governo Jair Bolsonaro elabora uma estratégia para amenizar os efeitos da CPI da Covid, que apontam cada vez mais para crimes cometidos pela gestão na pandemia do coronavírus. Assessores do Palácio do Planalto monitoram diariamente o que aliados e oposicionistas falam na Comissão Parlamentar de Inquérito. A informação foi publicada pelo jornal O Globo.

Servidores fazem anotações das transmissões da CPI e planejam como blindar Bolsonaro da investigação da CPI. Na porta da sala, que fica fechada a maior parte do tempo, está fixado um aviso de que o uso de máscara é obrigatório, mas a norma é amplamente ignorada.

Na última sexta-feira (11), o relator Renan Calheiros (MDB-AL) criticou Bolsonaro pelo mau gerenciamento da pandemia. “Temos um Jim Jones na presidência. A diferença para o americano é que ele induziu ao suicídio e a pessoa que está na Presidência, ele induz a esse morticínio e isso não pode acontecer”, disse. Jim Jones foi um religioso que levou 918 fiéis de sua seita ao suicídio coletivo em 1978, na Guiana.

