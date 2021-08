Governo rescinde contrato com laboratório indiano que produz a Covaxin

"Foi mais uma vitória da CPI da Covid, que investiga as operações de venda da vacina Covaxin, que tinha intermediários acertados com gente do governo", disse o vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues edit

247 - O governo federal rescindiu, de forma unilateral, o contrato firmado com o laboratório indiano Bharat Biotech, fabricante da vacina Covaxin. O anúncio havia sido feito em julho e foi cancelado em função das irregularidades no contrato celebrado pelo Ministério da Saúde com a Precisa Medicamentos, intermediária do negócio, que é investigada pela CPI da Covid.

"Foi mais uma vitória da CPI da Covid, que investiga as operações de venda da vacina Covaxin, que tinha intermediários acertados com gente do governo. O contrato foi rescindido, mas as investigações da CPI vão continuar", disse o vice-presidente da CPI, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), ao blog do jornalista Valdo Cruz, do G1.

