Guedes tem que explicar à CPI da Covid falta de auxílio à população, afirma senador Contarato

247 - O senador Fabiano Contarato (Rede-ES), em entrevista à TV 247, cobrou a convocação do ministro da Economia, Paulo Guedes, à CPI da Covid para que explique a falta de auxílio financeiro dado pelo governo Jair Bolsonaro à população durante a pandemia.Para o parlamentar, Guedes e equipe têm responsabilidade pelos números pavorosos da economia brasileira neste período. “Nós estamos chegando a 30 milhões de brasileiros em situação de pobreza e extrema pobreza , estamos com 15 milhões de desempregados , subutilizados. Literalmente esse governo não é um governo dos pobres , das mulheres, da comunidade quilombola, dos índios, dos negros, da população LGBTQIA+. Esse é um governo dos banqueiros e dos grandes empresários”.

Contarato acusou Bolsonaro de ter, deliberadamente, atrasado a nova remessa do auxílio emergencial em 2021. “Em plena pandemia, ele podia ter utilizado uma medida provisória e em uma canetada ele daria o aporte emergencial para essa população que está morrendo, sangrando. A fome dói e a pandemia está batendo às nossas portas. As pessoas estão morrendo. Ele podia ter dado em uma canetada, mas não. Ele quis provocar todo o trâmite do processo legislativo: vai para a Câmara dos Deputados, aí fica naquele imbróglio, aí vem para o Senado, volta para a Câmara, depois foi para a sanção e ele demorou mais de quatro semanas para sancionar. Ele não queria dar, ele queria dar R$ 200, e nós aqui que aumentamos para R$ 600. Agora, o mesmo presidente, através do Ministério da Economia, vai em uma canetada e faz um aporte de R$ 1,2 trilhão aos banqueiros. Qual é a prioridade nesse governo?”.

Para o senador, Guedes precisa explicar à comissão para onde estão sendo enviados os recursos da União enquanto o povo sofre sem dinheiro e sem alimento em casa. “Tem que ser convocado sim o ministro da Economia para que ele aponte onde está sendo demandado, porque dinheiro o Brasil tem. Onde foram feitos esses aportes e qual a responsabilidade tanto dele como de qualquer integrante desse Poder Executivo. Eu espero que a CPI convoque o ministro da Economia para que extraia dele essas informações. Enquanto outros países estão proibindo demissão na pandemia, nós estamos incentivando. Esse governo quer incentivar a demissão, autorizou corte do salário em até 70%, suspensão do contrato de trabalho… Isso não se faz, isso tem nome: crime de responsabilidade. Eu espero que a CPI da Covid tenha a hombridade, a serenidade, o equilíbrio, aja dentro da lei buscando todas essas pessoas, porque o Código Penal é claro no artigo 29 quando diz: 'quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade’, seja autor, coautor ou partícipe”.

