Hang posta foto debochando da CPI da Covid: "circo de ofertas"

Revista Fórum - O empresário bolsonarista Luciano Hang usou as redes sociais, neste sábado (2), para debochar da CPI do Genocídio. O Véio da Havan postou uma imagem do seu depoimento na comissão, que ocorreu na quarta (29), e anunciou um “circo de ofertas” em sua rede de lojas para este fim de semana.

Em longo texto nas redes sociais, no dia 23, Hang já havia acusado a CPI de dizer “barbaridades” e sinalizou como “mentira em cima de mentira” a fraude na declaração de óbito de sua mãe, Regina Hang, de 82 anos, que teria sido tratada com o chamado “kit Covid”, em hospital da Prevent Senior, antes de morrer em decorrência do coronavírus.

