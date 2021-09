Heinze faz aniversário nesta terça e senadores ironizam: 'vai ter bolo com cobertura de cloroquina'

O senador, que completa 71 anos, segue defendendo o uso de remédios ineficazes no tratamento da Covid-19 e já virou piada por isso edit

247 - Um dos maiores defensores do governo Jair Bolsonaro na CPI da Covid, o senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) completou nesta terça-feira (14) 71 anos e foi alvo de ironias na sessão que colheu o depoimento do advogado Marcos Tolentino.

Ao cumprimentar o colega, o senador Jorginho Mello (PL-SC), também governista, disse que ao final dos trabalhos desta terça os senadores comeriam um bolo para comemorar a data. O bolo, porém, ressaltou Jorginho Mello, teria "cobertura de cloroquina".

Apesar de todas as evidências, Heinze segue defendendo na CPI o uso de remédios ineficazes no tratamento da Covid-19, sendo o principal deles a hidroxicloroquina. A posição do parlamentar já virou piada.

"Vai ter um bolo com cobertura de cloroquina no fim da sessão"

Jorginho Mello (PL-SC), para o colega Luis Carlos Heinze (PP-RS), que faz aniversário nesta terça-feira e é defensor de 'tratamento precoce' com medicamentos comprovadamente ineficazes para o tratamento da Covid. pic.twitter.com/eL7jbUCWNG — Estado de Minas (@em_com) September 14, 2021

