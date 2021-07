'Houve prevaricação de rebanho', diz Renan após Pazuello admitir que não investigou compra da Covaxin

"A CPI rastreou as irregularidades da covaxin. Entre elas um adicional de 50 milhões de doses. Pazuello, que mentiu à Comissão, confirmou: as graves ilegalidades da vacina superfaturada não foram investigadas. É o caso de prevaricação de rebanho. edit

247 - O relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros, repercutiu a afirmação do ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello, que admitiu que não investigou as denúncias de irregularidades no contrato da Covaxin.

Pelo Twitter, Renan ironizou dizendo que o episódio demonstra um caso de "prevaricação de rebanho". "A CPI rastreou as irregularidades da Covaxin. Entre elas um adicional de 50 milhões de doses. Pazuello, que mentiu à Comissão, confirmou: as graves ilegalidades da vacina superfaturada não foram investigadas. É o caso de prevaricação de rebanho", escreveu Renan.

Em depoimento à Polícia Federal (PF), o ex-ministro Pazuello afirmou que recebeu o pedido de Jair Bolsonaro para verificar irregularidades na compra do imunizante indiano, entretanto, isso não chegou como proporção de denúncia, apenas como "indício de algo a ser investigado".

Pazuello contou também no depoimento à PF que pediu ao então ao secretário nacional do ministério, Elcio Franco apurar as denúncias, mas recebeu retorno dizendo que "não havia ilegalidade".

