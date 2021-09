Humberto Costa detona Conselho Federal de Medicina: "esses bolsonaristas servem para quê?"

Apoie o 247

247 - O senador Humberto Costa (PT-PE) questionou a atuação do Conselho Federal de Medicina (CFM) em relação aos estudos sobre o uso de drogas sem eficácia científica comprovada contra a Covid-19 desenvolvidos pela Prevent Senior. “O CFM serve para quê? Para quê esses bolsonaristas do CFM servem?”, questionou.

A cobrança do parlamentar foi feita após ele revelar que a operadora de saúde não fez apenas estudos não autorizados com cloroquina, mas também outras drogas e até mesmo com células-tronco. “A Prevent não pesquisou só cloroquina e hidroxicloroquina, azitromicina… Pesquisaram com ivermectina, flutamida, até ozônio por via retal. Tudo isso foi pesquisado pela Prevent Senior. Até célula-tronco. Eles têm autorização para estudo de célula-tronco para análise de recuperação de cartilagem do joelho. Usaram isso para fazer pesquisa de célula-tronco para Covid. E o CFM serve para quê? Para que esses bolsonaristas do CFM servem?”, disparou Humberto.

Ainda segundo ele, “pela primeira vez estamos vendo a comprovação de que o gabinete (paralelo) existia e era operante. A Prevent Senior recebeu consultoria de Nise Yamaguchi e do doutor Zanotto (Paolo)”. Os médicos citados por Humberto são apontados como integrantes do chamado gabinete paralelo que aconselhou o governo Jair Bolsonaro na pandemia.

