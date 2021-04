Humberto Costa expõe estratégia dos trabalhos da CPI do Genocídio

247 - O senador Humberto Costa (PT-PE), representante do PT na CPI da Covid no Senado Federal, explicou à TV 247 qual o roteiro ideal que a comissão deve seguir para investigar as ações e omissões do governo Jair Bolsonaro no combate à pandemia.

Para ele, devem ser chamados primeiro os atuais gestores da saúde, como o ministro Marcelo Queiroga, o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antônio Barra Torres, e o ministro da Relações Exteriores, Carlos Alberto França. “Nós deveríamos começar pelos atuais dirigentes da Saúde. A pandemia está no auge, não há uma previsão de tão cedo ela terminar. Portanto, um dos papéis que a CPI pode ter é pressionar o governo”.

Caberá a Queiroga, segundo o senador, esclarecer os seguintes pontos: “o que ele está fazendo para conseguir vacinas, o que ele está fazendo para o Brasil ter um processo de isolamento social adequado, o que ele está fazendo para garantir os medicamentos para intubação. E também se ele manteve aquele verdadeiro quartel general dos militares lá do Ministério da Saúde ou se ele está escolhendo técnicos para exercerem essas funções, além de sabermos se ele está investigando as denúncias que foram feitas pelo ex-ministro Pazuello no dia da sua saída”.

Ao presidente da Anvisa serão feitos questionamentos principalmente acerca da demora para a liberação da importação e do uso da Sputnik V, vacina russa contra a Covid-19: “qual é a grande dificuldade efetivamente para a liberação do registro da Sputnik V? Ela que está sendo usada em vários lugares do mundo, tem uma eficácia elevada comprovada. Se está faltando fazer uma visita à fábrica na Rússia, por que isso não foi feito ainda? Nós queremos saber isso, se há alguma coisa que está travando”.

De acordo com Costa, o ministro do Itamaraty precisará esclarecer “o que ele está fazendo para melhorar a relação do Brasil com os grandes produtores de insumos de imunizantes”.

Após os três personagens citados acima, segundo o parlamentar, será a vez de convocar especialistas e pesquisadores da área da saúde, “que vão fazer uma avaliação abalizada do que foi a gestão do Brasil, inclusive em um estudo comparativo do ponto de vista internacional”.

Por fim, precisarão se explicar os verdadeiros “responsáveis” pelo caos em que se encontra o Brasil na pandemia. “Aí tem que vir o Pazuello, tem que vir muita gente. Temos que investigar o ex-secretário de Comunicação Fabio Wajngarten, que gastou dinheiro financiando blogueiro para defender o uso de cloroquina, que gastou dinheiro para fazer uma campanha, que no outro dia ele suspendeu, contra o ‘fique em casa’. Nós temos que levar o Conselho Federal de Medicina para explicar por que permitiu o charlatanismo de muitos médicos estarem indicando ivermectina, cloroquina, provocando inclusive danos à saúde de muitas pessoas. Então tudo isso está no nosso roteiro”.

“Espero que nós possamos sair dessa CPI com muita gente denunciada ao Ministério Público, a outros órgãos de controle, e que a gente possa passar essa pandemia a limpo”, concluiu.

