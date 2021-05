Humberto Costa quer Osmar Terra na CPI da Covid: “principal defensor da imunidade de rebanho”

247 - O Senador Humberto Costa irá fazer um requerimento exigindo a presença do ex-ministro Osmar Terra na CPI da Covid, que apura as irregularidades do governo federal no combate ao vírus.

Costa lembrou em sua fala que o ex-membro do governo foi um dos maiores defensores da proposta negacionista da imunidade de rebanho, ajudando a propagar desinformação e fake news.

A ideia da imunidade de rebanho é a livre circulação do vírus entre a população, sem medidas de contenção para conter a Covid-19, exterminando cidadãos até que o vírus atingisse a maior parcela da sociedade. Tal teoria negacionista já foi contestada pela comunidade médica internacional, taxada como "absurda".

Na lista de requerimentos para convocação na CPI também estão o ministro da Economia, Paulo Guedes, e Carlos Bolsonaro.

