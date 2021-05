Humberto Costa vai pedir novo depoimento de Queiroga na CPI por portaria que mira governadores

247 - O senador Humberto Costa (PT-PE) vai apresentar um requerimento à CPI da Covid para reconvocar o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O objetivo, segundo a coluna Painel, da Folha de S. Paulo, é cobrar explicações sobre uma portaria do ministério que trata da fiscalização e cobrança de valores transferidos pela pasta a estados e municípios para o combate à Covid-19.

A avaliação é que a portaria visa confirmar o discurso de Jair Bolsonaro de que os gestores estaduais e municipais são os responsáveis pela crise sanitária. Os secretários de Saúde observam que a norma pode ter cunho político, com o objetivo de enfraquecer as críticas sobre a inação do governo Jair Bolsonaro no enfrentamento à pandemia e fortalecer o discurso oficial no colegiado.

