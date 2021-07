Imagens das câmeras de segurança do shopping onde diretor do MS teria pedido propina foram apagadas, diz Randolfe

O vice-presidente da CPI da Covid denunciou que só existem registros de imagens dos últimos 7 dias do Brasília Shopping, palco do pedido de propina pelas vacinas. Novo requerimento buscará acesso aos tickets de estacionamento edit

247 - O vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), informou que só existem registros dos últimos 7 dias das imagens das câmeras de segurança do restaurante e do shopping onde o servidor do Ministério da Saúde Roberto Ferreira Dias teria pedido propina.

No dia 25 de fevereiro, Dias, o coronel da reserva Marcelo Blanco da Costa e um representante da empresa Davati Medical Supply se reuniram no restaurante Vasto, no Brasília Shopping, na capital federal.

No encontro, Dias teria pedido propina em troca de um acordo com a pasta pela aquisição de 400 milhões de doses da vacina AstraZeneca. Um representante da Davati disse ter recebido um pedido de propina de US$ 1 por dose.

O presidente da CPI da Covid no Senado, Omar Aziz (PSD-AM), havia requisitado as imagens das câmeras de segurança. Um novo requerimento de acesso ao HD com registros anteriores será apresentado até a próxima terça-feira. O novo pedido buscará acesso também aos tickets de estacionamento e ao extrato das contas que foram pagas no período.

