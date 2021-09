Investigado por disseminar mentiras sobre a Covid, Fakhoury pede ao STF para permanecer em silêncio na CPI

O empresário bolsonarista Otávio Fakhoury ingressou com um pedido de habeas corpus no STF para permanecer em silêncio durante seu depoimento à CPI da Covid, que investiga sua participação no financiamento da disseminação de mentiras sobre a pandemia edit

247 - O presidente do PTB (partido de Roberto Jefferson) em São Paulo, o empresário bolsonarista Otávio Fakhoury, ingressou com um pedido de habeas corpus no Supremo Tribunal Federal (STF) na última terça-feira, 29.

Ele quer permanecer em silêncio durante seu depoimento à CPI da Covid, que investiga sua participação no financiamento da disseminação de mentiras sobre a pandemia da Covid-19 e suposto envolvimento com o Gabinete do Ódio no Palácio do Planalto.

O HC foi distribuído ao ministro Dias Toffoli. O depoimento de Fakhoury na CPI está marcado para esta quinta-feira, 30.

Uso do BNDES para organizar rede de mentiras

O empresário Otávio Fakhoury “é a figura central na discussão de um projeto para montar uma rede de comunicação, com emissoras de rádio e TV, com viés bolsonarista e de direita”, segundo reportagem do Congresso em Foco.

Segundo a reportagem, informações obtidas pela CPI da Covid apontam que Fakhoury teria tentado organizar uma grande estrutura de comunicação para o bolsonarismo, através de recursos de financiamento do estatal Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

