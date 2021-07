Irmãos Miranda desmentem depoimento de servidora, que atribuiu responsabilidade de fiscalização a Luis Ricardo

A servidora Regina Célia Silva Oliveira atribuiu ao setor da pasta comandado por Luis Ricardo Miranda a responsabilidade de indicar irregularidades no contrato da Covaxin. "Está tentando se isentar do problema que foi apontado para ela", disse ele edit

247 - A servidora do Ministério da Saúde Regina Célia Silva Oliveira, fiscal do contrato com a Bharat Biotech para compra da vacina indiana Covaxin, atribuiu ao setor de importação da pasta a responsabilidade de indicar irregularidades na nota fiscal do imunizante.

Com isso, a responsabilidade pela liberação do contrato cairia sobre o servidor Luis Ricardo Miranda, chefe do setor de importação da pasta e irmão do deputado federal Luis Miranda (DEM-DF). Os dois denunciaram à CPI irregularidades na negociação.

Luis Ricardo desmentiu a versão da servidora. "Está tentando se isentar do problema que foi apontado para ela", disse ele à coluna de Chico Alves, no UOL. "Depois das correções, restaram dois pontos fora do contrato: quantidade e empresa terceira. E ela autorizou o prosseguimento do processo".

O deputado Luis Miranda também comentou a declaração. "A verdade é uma só, e por mais que eles tentem mentir, a verdade sempre prevalecerá".

