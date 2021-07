Irmãos Miranda processam Onyx Lorenzoni no STF por ameaça

247 - O deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) e seu irmão, o servidor do Minstério da Saúde Luis Ricardo Miranda, que denunciaram à CPI da Covid um possível esquema de corrupção na compra da Covaxin pela pasta, apresentaram duas representações criminais ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra o ministro da Secretaria-Geral da Presidência a República, Onyx Lorenzoni, por ameaça, calúnia, denunciação caluniosa, comunicação falsa de crime, e coação ilegal na CPI.

Em entrevista coletiva após as denúncias feitas pelos irmãos Miranda à comissão, Onyx afirmou que a Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União (CGU) seriam acionadas para apurar a conduta de ambos.

Os irmãos argumentam que as declarações de Onyx tinham "conteúdo de cunho intimidatório, ameaçador, injurioso, caluniador, possivelmente com intuito de obstruir os trabalhos desenvolvidos pela 'CPI da Covid-19 do Senado Federal'".

Com exceção do crime de calúnia, as demais acusações precisam de aval da Procuradoria-Geral da República (PGR) para terem prosseguimento no Supremo.

