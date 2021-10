"Isso não vai mudar", diz Renan Calheiros sobre indiciamento de Bolsonaro por 11 crimes

Apoie o 247

247 - Diante das divergências de senadores acerca do relatório final da CPI da Covid, o relator da comissão, senador Renan Calheiros (MDB-AL), confirmou na manhã desta segunda-feira (18) à CNN Brasil que o pedido de indiciamento de Jair Bolsonaro por 11 crimes não será alterado.

Dentre eles, destacou o relator, constará o crime de homicídio. "Há 20 dias eu dei uma entrevista à Folha de S. Paulo e disse que do meu ponto de vista, do meu ponto de vista, serão 11 tipos penais escolhidos". "Isso vai mudar no relatório?", questionou a repórter. Renan Calheiros, então, respondeu: "isso não vai mudar. Isso continua. O presidente da República, com relação a homicídio, é porque ele deixou de cumprir seu dever ao não evitar mortes que eram evitáveis. O Código Penal é luminar com relação a isso. Isso é crime de homicídio, caracterizado. Homicídio comissivo por omissão. Está caracterizado o crime de homicídio".

O senador ainda minimizou as críticas em torno dos vazamentos do relatório. "Essa coisa de vazar, se vazou, por que vazou; não dá para discutir isso no século XXI. Um relatório que estava pronto há dois meses em alguns aspectos teria que vazar mesmo. Tem 50 pessoas, entre consultores, assessores de parlamentares, parlamentares, envolvidas na discussão do relatório, do parecer. A investigação foi pública em todos os momentos. As minhas posições são públicas e defendidas todas as vezes".

