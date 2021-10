Ivan Lins está na Europa e não vai fazer show no encerramento da CPI: 'mal-entendido'

Apoie o 247

247 - Ivan Lins não se apresentará no encerramento da CPI da Covid — a sessão desta quinta-feira (7) deve ser a última reunião da comissão e a conclusão e entrega do texto do relator, o senador Renan Calheiros (MDB-AL), deve ocorrer até o fim do mês. A informação é do portal UOL.

“Não sei qual foi o mal-entendido e quem plantou isso. Mas o Ivan não vai se apresentar na CPI”, afirmou João, filho de Ivan.

Segundo a assessoria de Ivan, ele está na Europa "para uma série de compromissos profissionais e só deve voltar em novembro."

O rumor de que o cantor se apresentaria no encerramento da CPI fez com que muitos bolsonaristas disparassem ataques contra Ivan. Por outro lado, muitos fãs do cantor também o defenderam.

