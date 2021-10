Ivan Lins irá se apresentar no encerramento da CPI

Apoie o 247

247 - O encerramento da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid no Senado deve contar com o cantor Ivan Lins e representantes das vítimas de covid-19. Segundo o relator do colegiado, Renan Calheiros (MDB-AL), seu parecer contará com ao menos 40 responsabilizados, mas o senador ainda estuda quais são os tipos penais cabíveis para cada um dos citados. A informação é do portal Poder 360.

Marcada para 19 de outubro, às 9h, a cerimônia de encerramento da CPI será no mesmo dia da apresentação do relatório de Renan, que será votado no dia seguinte.

Ele e o vice-presidente da comissão, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), conversaram com Ivan Lins, que está em Portugal, para usarem a música “Aos nossos filhos”. O artista não só autorizou o uso da canção, como se dispôs a vir ao Brasil para apresentá-la na solenidade.

