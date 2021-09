Ivan Valente vai ao MP contra Luciano Hang por suposta fraude na certidão de óbito da mãe

O deputado Ivan Valente (Psol-SP) protocolou no MP-SP uma representação contra Luciano Hang e a operadora de saúde Prevent Senior. O motivo foi a informação de que a certidão de óbito de Regina Hang, mãe do empresário, foi adulterada edit

247 - O deputado federal Ivan Valente (Psol-SP) protocolou nesta quarta-feira (29), junto ao Ministério Público de São Paulo (MP-SP), uma representação contra o empresário bolsonarista Luciano Hang e a operadora de saúde Prevent Senior. O motivo foi a informação de que a certidão de óbito de Regina Hang, mãe do empresário, foi adulterada, para esconder a causa da dela por Covid e, em consequência, não desqualificar medicamentos sem eficácia comprovada e que são defendidos por bolsonaristas para o tratamento de pessoas diagnosticadas com o coronavírus.

“A fraude realizada nas certidões de óbito, documento público, conforme apontado em dossiê mencionado na matéria, revela fato antijurídico, podendo ainda ser potencializado em sua gravidade frente aos indícios de ocorrência em série, contando com a participação de diversas pessoas, conforme passaremos a expor”, escreve Valente, que apontou "fatos antijurídicos em omitir dados sobre as mortes causadas pela Covid-19, enquanto utilizavam hospitais administrados pela empresa mencionada, como laboratório para teste de medicamentos sem eficácia comprovada, o que aumenta ainda mais a gravidade dos fatos apontados no referido dossiê" (leia a íntegra na Revista Forum).

