'Já temos 11 crimes de Bolsonaro, o mercador da morte', diz Renan sobre relatório final da CPI

Renan Calheiros ressaltou que está comprovada a participação de Jair Bolsonaro em crimes relacionados à pandemia do novo coronavírus, que matou mais de 600 mil pessoas no Brasil edit

247 - Em entrevista à Folha de S.Paulo, o relator da CPI da Covid, senador Renan Calheiros (MDB), afirmou que texto final terá três personagens centrais: Jair Bolsonaro, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello e seu braço-direito, o coronel Élcio Franco.

Ele ressaltou ainda que Bolsonaro é um "mercador da morte" e que está comprovada a sua participação em crimes relacionados à pandemia do novo coronavírus, que matou mais de 600 mil pessoas no Brasil. A previsão é de leitura do relatório no dia 19 de outubro.

"Nós já temos a especificação de 11 crimes e vários agravantes", afirmou.

