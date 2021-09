Juiz autoriza condução coercitiva de suspeito de ser sócio oculto do FIB Bank

Juiz federal Francisco Codevila autorizou a condução coercitiva do empresário Marcos Tolentino, investigado pela CPI da Covid edit

247 - A Justiça Federal de Brasília autorizou a condução coercitiva do empresário Marcos Tolentino para depor na CPI da Covid, caso ele não compareça espontaneamente ao Senado nesta terça-feira (14). Tolentino, que faltou ao depoimento marcado anteriormente alegando problemas de saúde, é investigado pela suspeita de ser o sócio oculto do FIB Bank, empresa que forneceu garantias irregulares para a compra da vacina indiana Covaxin pelo Ministério da Saúde.

De acordo com reportagem de O Globo, o juiz Francisco Codevila, responsável pela autorização da intimação e eventual condução coercitiva ressaltou que "a postura da testemunha de não comunicar a CPI o motivo que levou a sua ausência na data para a qual anteriormente convocada a depor, se revelou como evasiva e não justificada".

"Nesse caso, se, regularmente intimada, a testemunha deixa de comparecer sem motivo justificado, a teor do art. 218 do CPP, poderá ser requisitada à autoridade policial a apresentação da testemunha ou sua condução por oficial de justiça, com o ‘auxílio da força pública’", completou.

