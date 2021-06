Jurema Werneck: falta liderança nacional para o enfrentamento à pandemia no Brasil

"É preciso que não haja a política do 'salve-se quem puder', para garantir a confiança da população", acrescentou a médica e diretora-executiva da Anistia Internacional no Brasil, Jurema Werneck, ao criticar Jair Bolsonaro na CPI da Covid edit

247 - Em depoimento na CPI da Covid, nesta quinta-feira (24), a médica e diretora-executiva da Anistia Internacional no Brasil, Jurema Werneck, criticou Jair Bolsonaro ao apontar falta de liderança para o gerenciamento da pandemia do coronavírus no Brasil.

"Faltou liderança nacional. A liderança tem todas as informações e consegue administrar (a pandemia). É preciso que não haja política do 'salve-se quem puder', para garantir a confiança da população. Infelizmente faltou e ainda falta (liderança)", disse.

De acordo com a dirigente, "faltaram muitas coisas, faltou comunicação, mas faltou uma liderança nacional firme, com uma mensagem de confiança, de união para salvar vidas". "É preciso uma liderança que cumpra e faça cumprir medidas necessárias", afirmou.

