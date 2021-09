Kennedy Alencar: "CPI deve evitar dar palco a Hang para desinformar e impedir que cave prisão"

O jornalista alerta que Hang “é um criminoso que tem prática parecida com a dos empresários da Prevent Senior" edit

247 - O jornalista Kennedy Alencar, em sua coluna no portal UOL, escreve que “o relator da CPI da Pandemia, Renan Calheiros (MDB-AL), foi feliz ao comparar o empresário bolsonarista Luciano Hang ao Coringa interpretado por Joaquin Phoenix. O personagem folclórico que Hang incorpora equivale à máscara que encobre a psicopatia do Coringa”.

Ele alerta que “no depoimento de hoje, a CPI precisa ter o cuidado de evitar dar palco a um dos piores personagens do bolsonarismo. Ele vai tentar desinformar. Hang tem sido investigado pelo financiamento de fake news e por ter difundido a farsa do tratamento precoce como figura de destaque do gabinete paralelo que aconselhou o presidente Jair Bolsonaro na pandemia”.

“Ele é um criminoso que tem prática parecida com a dos empresários da Prevent Senior. O dono da Havan trata seus funcionários como soldados e fez pressão para que aderissem a Bolsonaro em 2018. Nas lojas da Havan poderia ser adotado o lema nazista ‘lealdade e obediência’ usado nos hospitais da Prevent Senior”, acrescenta.

