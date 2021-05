Kennedy: CPI já tem provas de crimes de responsabilidade de Bolsonaro e Pazuello

247 - O jornalista Kennedy Alencar, em sua coluna no UOL, analisou o conjunto de depoimentos obtidos na CPI da Covid no Senado até o momento. Para ele, o relato de Carlos Murillo, gerente-geral da Pfizer na América Latina, que disse que as ofertas de imunizantes não tiveram resposta do governo federal, ajuda a CPI a "fechar o cerco" contra Bolsonaro e prova crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente e o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

"Ao relatar ofertas de imunizantes que não tiveram respostas oficiais, Murillo confirmou o desprezo de Bolsonaro e Pazuello pela compra de vacinas em agosto de 2020", escreve o jornalista.

Kennedy avalia que o "negacionismo" de Bolsonaro formou a principal trava nas negociações, uma vez que está comprovado que não faltaram ofertas.

"As dificuldades de negociar a venda de vacinas ao governo brasileiro são provas da aposta de Bolsonaro e de seus auxiliares na chamada imunidade de rebanho. Ou seja, deixar o vírus se espalhar pelo país para que os sobreviventes adquirissem imunidade natural, sem imunizante", avalia.

"Com os depoimentos tomados até hoje, a CPI da Pandemia já obteve provas de crimes de responsabilidade cometidos por Bolsonaro e Pazuello. Ambos deveriam ser responsabilizados penal e politicamente pelas instituições competentes. Mais gente morreu e adoeceu no Brasil sem necessidade devido às ações e omissões do presidente e do ex-ministro da Saúde na pandemia", completa o jornalista.

