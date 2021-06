Luana Araújo diz à CPI da Covid ter sofrido "diversas ameaças"

"Tentaram divulgar meu endereço na internet, tentaram dizer que eu teria ligações com isso, com aquilo”, disse a médica Luana Araújo na CPI da Covid edit

247 - A médica Luana Araújo disse, nesta quarta-feira (2), à CPI da Covid que ela e outros infectologistas sofreram “diversas ameaças” desde o começo da pandemia.

A infectologista citou como exemplos mensagens que diziam “não saia de casa” e “tomara que você e sua mãe morram”.

“Eu recebi várias [ameaças], antes desta história toda [de ter assumido cargo no Ministério da Saúde]. Tentaram divulgar meu endereço na internet, tentaram dizer que eu teria ligações com isso, com aquilo”, afirmou.

