Luciano Hang deve prestar depoimento à CPI da Covid após 7 de setembro

O relator da comissão, Renan Calheiros, classificou o empresário bolsonarista como um "notório membro do gabinete paralelo"

247 - O empresário bolsonarista Luciano Hang, dono das lojas Havan, deverá comparecer à CPI da Covid do Senado para depoimento depois do feriado de 7 de setembro.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (26) pelo vice-presidente da comissão, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP).

O relator, Renan Calheiros (MDB-AL), disse considerar necessária a presença de Hang, classificado pelo senador como "notório membro do gabinete paralelo". "Precisamos ver o submundo que essa gente criou ao sair do negacionismo para tentar comprar vacina com fraudes", disse.

