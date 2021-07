Luis Miranda afirma que tem como provar que conversou com Bolsonaro sobre irregularidades em contrato da Covaxin

Deputado que poderia comprovar a denúncia por meio dos documentos encaminhados através do Whatsapp mesmo que o áudio não existisse edit

247 - O deputado Luís Miranda (DEM-DF) afirmou, durante entrevista ao programa Roda Viva, exibido pela TV Cultura nesta segunda-feira (12), que tem como provar que Jair Bolsonaro sabia da existência de irregularidades no contrato da vacina indiana Covaxin. O parlamentar voltou a insinuar que seu irmão, o servidor do Ministério da Saúde Luís Ricardo Miranda, teria gravado a conversa sobre o assunto que teria sido com o ex-capitão.

“O presidente viu tudo, o processo inteiro (da compra da Covaxin). De fato, ele não se atenta aos detalhes da documentação técnica, mas entende que era grave”, disse Miranda, de acordo com o jornal O Globo. Segundo o parlamentar, somente ele e o irmão participaram do encontro e que ele “jamais gravaria o presidente”. O deputado ressaltou, ainda, que mesmo se o áudio não existisse ele poderia comprovar a denúncia por meio de documentos encaminhados através do Whatsapp.

Miranda afirmou que, ainda que não existisse o áudio, ele poderia comprovar que informou Bolsonaro pois encaminhou documentos por meio do aplicativo de áudio WhatsApp para o capitão-de-corveta da Marinha Jonathas Diniz Vieira Coelho, ajudante de ordens de Bolsonaro.

