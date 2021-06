Luis Miranda, que denunciou escândalo da Covaxin: “se o governo tinha tanta confiança no contrato, por que suspenderam?”

Por Caio Barbieri, do Metrópoles - Um dos responsáveis por escancarar as denúncias de supostas irregularidades na compra da Covaxin, o deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) afirmou nesta terça-feira (29/6) que a decisão do Ministério da Saúde de suspender o contrato de aquisição da vacina corrobora a versão apresentada pelo congressista na última sexta-feira (25/6), quando foi ouvido como testemunha na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19.

“Se o governo tinha tanta confiança de que essa vacina não tinha nenhum ilícito no contrato, por que será que suspenderam agora? Ou será que eu estava falando a verdade o tempo todo? Para bom entendedor, um pingo é uma história inteira. Se há pessoas que ajudaram o Brasil a evitar que esse dinheiro fosse para o gargalo, são os irmão Miranda. Isso eu garanti e reforço agora”, disse.

“As palavras suspenso e cancelado, para mim, são a mesma coisa. O governo suspende para depois cancelar depois da investigação. A investigação vai comprovar a mesma coisa que já dissemos”, emendou.

Leia a íntegra no Metrópoles.

