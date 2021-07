Luis Miranda rebate CGU e diz que governo Bolsonaro tenta "minimizar" suspeitas

Por Victor Fuzeira, Metrópoles - O deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) rebateu a fala do ministro Wagner Rosário, da Controladoria-Geral da União, que disse não ter detectado irregularidades no preço nem nos prazos processuais do contrato feito para aquisição da vacina indiana Covaxin.

Miranda citou o rompimento da produtora indiana do imunizante, a Bharat Biotech, com a Precisa Medicamentos para justificar, segundo ele, a materialidade das ilicitudes. “É preciso tratar o caso com a seriedade que merece, pois envolve inúmeras vidas que poderiam ter sido salvas. A busca por minimizar o que está diante dos olhos do país é mais um duro golpe nas famílias de vitimas da pandemia”, declarou o congressista.

O parlamentar também criticou a declaração de Rosário sobre o irmão dele, o servidor Luis Ricardo Miranda. O ministro da CGU disse não ver motivos para “dar parabéns” ao funcionário público por ter denunciado irregularidades na negociação entre o governo e a Precisa.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.