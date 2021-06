Luis Miranda se reúne com senadores e pede para cancelar sessão secreta da CPI

Comissão aprovou depoimento a portas fechadas, mas o deputado que denunciou "esquemas de corrupção" no Ministério da Saúde diz não haver fatos novos edit

Metrópoles - O deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) se reuniu, no fim da tarde desta quarta-feira (30/6), com integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19. O congressista é considerado uma das principais testemunhas da nova fase das investigações após oficializar denúncia de supostas irregularidades na compra da Covaxin pelo Ministério da Saúde.

Aos senadores, Miranda reforçou um vídeo publicado em redes sociais onde alega que “não há fato novo”. “Estive com os senadores justamente para mostrar que não há motivo para essa sessão secreta, realizada às pressas. Espero que eles entendam, porque não há fato novo, não algum que eu realmente tenha elementos para comprovar”, recuou o parlamentar, que foi alvo de uma representação do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, para perda de mandato.

