Luis Miranda diz que nunca mais fará nada com Bolsonaro

“Por uma questão política da minha vida, eu não subo mais em um palanque que tenha Jair Messias Bolsonaro, nunca mais”, disparou Luis Miranda em participação no programa Roda Viva. O deputado, ex-aliado de Jair Bolsonaro, acusa o mandatário de ignorar denúncias de corrupção no Ministério da Saúde envolvendo propina na aquisição da vacina Covaxin edit

247 - O deputado Luís Miranda, ex-aliado de Jair Bolsonaro, disse durante entrevista concedida ao programa Roda Viva desta segunda-feira (12) que “não subo mais em um palanque que tenha Jair Messias Bolsonaro”.

Ele denuncia que avisou Bolsonaro sobre a pressão que o irmão, Luis Ricardo Miranda, servidor do Ministério da Saúde, sofreu para comprar a vacina Covaxin, mesmo com irregularidades no contrato, mas que foi ignorado pelo mandatário, configurando crime de prevaricação.

“Por uma questão política da minha vida, eu não subo mais em um palanque que tenha Jair Messias Bolsonaro, nunca mais. Não porque eu acredito ou não acredito ou deixei de acreditar, mas pelo comportamento que ele teve com essa situação tão grave e a forma como as pessoas que tentaram ajudá-lo foram tratadas, isso não irá ocorrer. Eu já perdoei há muito tempo, se eu não tivesse perdoado, nem estaria mais dormindo, porque para mim foi muito duro a pancada que eu levei, a reação do governo foi muito dura. Não tenho ódio, não tenho revanchismo, não quero prejudicar o presidente, nunca quis na verdade, quis ajudá-lo. Mas, dizer que dali pra frente eu vejo essas ações como ações que deem pra gente caminhar juntos, isso nunca mais. Não tem o porquê de o presidente me chamar", afirma.

