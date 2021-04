Maioria dos senadores diz que governo errou na condução da pandemia

Seis dos 11 dos parlamentares do grupo veem falhas do governo Jair Bolsonaro no enfrentamento da Covid-19, antecipando que este deve ser o foco dos trabalhos da CPI, prevista para começar na terça-feira (27) edit

247 - A maioria dos senadores da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid acredita que o governo Jair Bolsonaro errou na condução da crise sanitária no País. De acordo com o jornal O Estado de S.Paulo, seis dos 11 dos parlamentares do grupo veem falhas do Executivo no enfrentamento da doença, antecipando que este deve ser o foco dos trabalhos da comissão, prevista para começar na terça-feira (27).

Somente quatro dos 11 integrantes estão alinhados ao Palácio do Planalto, dois fazem oposição e outros cinco atuam de forma independente, mudando de posição de acordo com seus interesses.

Em uma defesa antecipada, Bolsonaro tem dito que "acertou todas" na pandemia, apesar os inúmeros crimes de responsabilidade cometidos por ele. "Não errei nenhuma desde março do ano passado", disse o presidente a apoiadores no dia 1.º de março, em frente ao Palácio da Alvorada.

