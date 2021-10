Malafaia deve ser citado no relatório final da CPI da Covid

O relator do colegiado, senador Renan Calheiros, teria solicitado à sua equipe um levantamento com postagens de Malafaia feitas nas redes sociais pregando contra o isolamento social e espalhando fake news e negacionismo edit

Apoie o 247

Clube de Economia

Revista Fórum - O pastor Silas Malafaia, que vem sendo cotado para ser candidato a vice de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, deve ser citado no relatório final da CPI do Genocídio.

Segundo o jornalista Guilherme Amado, o relator da comissão, senador Renan Calheiros (MDB-AL), estaria preparando um “lugar especial” para o bolsonarista no documento que vai consolidar as investigações dos senadores sobre os crimes cometidos pelo governo, empresários, empresas e cidadãos no contexto da pandemia.

Renan teria solicitado à sua equipe um levantamento com postagens de Malafaia feitas nas redes sociais pregando contra o isolamento social e espalhando fake news e negacionismo, principalmente no período em que trabalhou para derrubar os decretos estaduais que proibiram a abertura de templos e igrejas, no momento mais agudo da pandemia.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra na Revista Fórum.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE