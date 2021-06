Marcellus Campêlo diz que Manaus "só ficou dois dias sem oxigênio" hospitalar

247 - O ex-secretário de Saúde do Amazonas Marcellus Campêlo disse em seu depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) nesta terça-feira (15) que só faltou oxigênio em Manaus nos dias 14 e 15 de janeiro e deixou a senadora Eliziane Gama (Lider) revoltada.

A senadora que no momento fazia perguntas ao ex-secretário ficou indignada com as respostas de Campêlo ao dizer que no estado do Amazonas só faltou oxigênio para doentes com Covid por dois dias. “Isso é criminoso, é terrível, é inaceitável, é desumano… é lamentável o que estamos ouvindo nesta comissão. Não subestime o nosso raciocínio", questionou.

Gama lembrou que de seis a 30 de janeiro o estado contabilizou dois mil mortos pela Covid-19.

