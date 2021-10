Mayra Pinheiro, a "capitã cloroquina", entra no STF contra Omar Aziz

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (Sgtes) do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, a "capitã cloroquina", ingressou no Supremo Tribunal Federal (STF) com uma ação contra o senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI da Covid no Senado.

Ela processa Aziz por difamação, calúnia, injúria e dano emocional devido às acusações da CPI.

No relatório final da comissão, a secretária teve seu indiciamento solicitado por prevaricação, epidemia com resultado de morte e crime contra a humanidade.

PUBLICIDADE

Ao jornal O Globo, Mayra disse que processará ainda outros senadores do chamado "G7" da CPI.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE