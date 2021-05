Mayra Pinheiro assume responsabilidade pelo TrateCov, aplicativo que estimulava o inexistente “tratamento precoce”

A secretária defendeu o aplicativo. Ela disse que Manaus tinha o "cenário ideal" para a utilização da ferramenta e que já existem plataformas semelhantes ao redor do mundo e até mesmo no Brasil edit

247 - Em depoimento na CPI da Covid no Senado nesta terça-feira (25), a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como "Capitã Cloroquina", assumiu a responsabilidade pelo desenvolvimento do aplicativo TrateCov, que prescrevia o "tratamento precoce" contra a Covid-19, sem eficácia comprovada cientificamente.

Questionada pelo relator Renan Calheiros (MDB-AL), Mayra afirmou que sua secretaria desenvolveu a plataforma. Renan lembrou que, conforme o depoimento de Eduardo Pazuello, ela trouxe a sugestão ao ex-ministro.

A secretária defendeu o aplicativo. Ela disse que Manaus tinha o "cenário ideal" para a utilização da ferramenta e que já existem plataformas semelhantes ao redor do mundo e até mesmo no Brasil, para a conscientização sobre a Dengue.

